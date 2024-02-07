Бывший ведущий телевизионного канала Fox News Такер Карлсон отметил, что он не чувствует вину перед Соединенными Штатами за будущее интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Карлсон заявил, что не чувствует вину перед США за будущее интервью с Путиным
Комментарии
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Tania Еременко
Браво, ТАКЕР! С уважением,
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7 час.
ВМ
Владимир Минаков
Главное - этот материал должен быть в эфире, а его автор - живым и здоровым. А народ пусть сам делает выводы...
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4 час.
Юрий Астахов
Это евросборище уже планирует санкции против журналиста. Это у них называется демократией и свободой слова. Однако, что-то молчат о его желании побеседовать с Зеленским Т.к. Зеленский и компания открывают рот только для лизания американской ж... Вспомните мои слова: Зеленский уйдет от встречи, мотивируя это визитом журнмв РФ
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3 час.
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