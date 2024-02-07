Карлсон заявил, что не чувствует вину перед США за будущее интервью с Путиным

Главное - этот материал должен быть в эфире, а его автор - живым и здоровым. А народ пусть сам делает выводы...

Юрий Астахов

Это евросборище уже планирует санкции против журналиста. Это у них называется демократией и свободой слова. Однако, что-то молчат о его желании побеседовать с Зеленским Т.к. Зеленский и компания открывают рот только для лизания американской ж... Вспомните мои слова: Зеленский уйдет от встречи, мотивируя это визитом журнмв РФ