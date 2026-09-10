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Царьград

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В Стрельне на 6 дней перекроют Боровую улицу с 12 сентября

В Стрельне на 6 дней перекроют Боровую улицу с 12 сентября

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, в поселке Стрельна, на шесть дней будет перекрыто движение по Боровой улице.

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