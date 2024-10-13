Скончался народный артист Татарстана и Башкортостана Фан Валиахметов

На 73-м году жизни ушел из жизни Фан Валиахметов — музыкант и певец, народный артист республик Татарстан и Башкортостан, сообщили в пресс-службе представительства Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан.
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