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Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 14

Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 14

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 14. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

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