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Парламентская газета

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«…И в восхитительных штанах»

«…И в восхитительных штанах»

Нешуточное обсуждение длиной в несколько дней разгорелось в начале февраля в Госдуме. Поводом для него стали… обыкновенные джинсы — а вернее, поступок депутата, члена Комитета по промышленности и торговле Владимира Плякина, который вышел в них на трибуну во время очередного заседания.

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