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Вступили в силу изменения в Конституцию Казахстана

Вступили в силу изменения в Конституцию Казахстана

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" вступил в силу. В соответствии с о статьями 31 и 33 Конституционного закона РК "О респуб­ликанском референдуме" и на основании представленных протоколов территориальных комиссий референдума областей, городов респуб­ликанского значения и столицы о результатах голосования Цент­ральная комиссия референдума РК сообщает: общее число граждан РК, имеющих право участвовать в референдуме, – 11 734 642; число граждан, принявших участие в голосовании, – 7 985 769, или 68,05%; число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, – 6 163 516, или 77,18% принявших участие в голосовании; число граждан, проголосовавших за отрицательное решение вопроса, вынесенного на референдум, – 1 490 470; число бюллетеней, признанных недействительными, – 205 924; в 17 областях, городах респуб­ликанского значения и столице граждане, принявшие участие в голосовании, проголосовали за положительное решение вопроса.

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