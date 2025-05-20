Политолог Панкратов: Макрон и Мелони не поделили «откаты» от поставок Киеву

Причиной конфликта между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эммануэлем Макроном могло стать распределение военной помощи Украине либо «откаты» за нее, считает политолог-международник Руслан Панкратов.
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