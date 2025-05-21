«Меня обобрали под видом любви»: как преподавательница из Подмосковья стала жертвой циничной аферы мигранта из Таджикистана

Юрий Белов

В РФ своих цыганей что ли мало ?! Так понавезли ещё таджикских ! Да , наверное , навезли уже числом по более наших ! И охмурять/дурить они умеют - не хуже ! Про баб падких до чёрных пенисов - это отдельная история . А этих цыганозаменителей - ГНАТЬ надо - ВСЕХ ПОГОЛОВНО отсюда !