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    В РФ своих цыганей что ли мало ?! Так понавезли ещё таджикских ! Да , наверное , навезли уже числом по более наших ! ...«Меня обобрали по...
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«Меня обобрали под видом любви»: как преподавательница из Подмосковья стала жертвой циничной аферы мигранта из Таджикистана

Интересная жизнь с Vera Star Людмиле Петровне 53 года. Преподавательница экономики, вдова, всю жизнь проработала в техникуме в подмосковной Электростали.

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Комментарии
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ЗЗ
Земфира Земфира
Позорище!
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3 час.
ВИ
Виктория Иванова
Все хотят любви и поддержки, но не ищите её у пришельцев.  Чужие, жестокие, бессовестные, страшные существа.
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3 час.
Юрий Белов
В РФ своих цыганей что ли мало ?! Так понавезли ещё таджикских ! Да , наверное , навезли уже числом по более наших ! И охмурять/дурить они умеют - не хуже ! Про баб падких до чёрных пенисов - это отдельная история . А этих цыганозаменителей - ГНАТЬ надо - ВСЕХ ПОГОЛОВНО отсюда !
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23 мин.
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