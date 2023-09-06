БЛОГ ШЁПОТ КРЕМЛЯ Недавно в СМИ появилась информация, что лидер Северной Кореи в сентябре планирует визит в Россию и встречу с нашим президентом.
Для чего Ким Чен Ын собрался с визитом в Россию?
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Зачем на самом деле Ким Чен Ын приедет к нам? И автор далее и поясняет, что едут те кому это нужно по своим соображениям. Ну как Эрдоган, надо ему вот он и приехал. А что городит Запад и США? Да то что им и нужно. Сегодня это называется политикой, а по сути она так обмельчала, что стала продолжением слухов и брехни.
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1 д.
Аркадий Шацкий
США будут нападать на первую по численности армию мира чтоб добраться до второй армии мира?)
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22 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ему нужен опыт и иностранные трофеи.
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16 час.
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