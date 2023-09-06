Для чего Ким Чен Ын собрался с визитом в Россию?

Геннадий Бережнов

Зачем на самом деле Ким Чен Ын приедет к нам? И автор далее и поясняет, что едут те кому это нужно по своим соображениям. Ну как Эрдоган, надо ему вот он и приехал. А что городит Запад и США? Да то что им и нужно. Сегодня это называется политикой, а по сути она так обмельчала, что стала продолжением слухов и брехни.