США недовольны Россией. ЗАЭС не перешла под контроль Вашингтона. Кремль нарушил договоренности?

По информации телеграм-канала INSIDER-T из дипломатических источников, в администрации президента США Дональда Трампа выразили недовольство планами России по интеграции Запорожской АЭС в свою энергосистему.
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