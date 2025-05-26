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США недовольны Россией. ЗАЭС не перешла под контроль Вашингтона. Кремль нарушил договоренности?

По информации телеграм-канала INSIDER-T из дипломатических источников, в администрации президента США Дональда Трампа выразили недовольство планами России по интеграции Запорожской АЭС в свою энергосистему.

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