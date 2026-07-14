Минобрнауки РФ предложило создать «университетские гостиницы» для студентов

Минобрнауки России предложило в качестве эксперимента ввести новый тип студенческого жилья – «университетские гостиницы», которые обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.