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Татар-информ

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Минобрнауки РФ предложило создать «университетские гостиницы» для студентов

Минобрнауки РФ предложило создать «университетские гостиницы» для студентов

Минобрнауки России предложило в качестве эксперимента ввести новый тип студенческого жилья – «университетские гостиницы», которые обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

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