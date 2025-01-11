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Эксперт Межевич: США не будут воевать за Эстонию и Литву при нападении на Калининград

Соединенные Штаты не будут воевать за Эстонию и Литву в случае конфликта с Россией из-за Калининграда, заявил изданию «Взгляд» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

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