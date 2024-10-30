30,10,24 Часов Яр - Ступочки Активные боевые действия на Артёмовском направлении. Установка сапёрно-диверсионной группой ВС РФ минной ловушки на трассе Артёмовск - Константиновка.
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30,10,24 Часов Яр - Ступочки Активные боевые действия на Артёмовском направлении. Установка сапёрно-диверсионной группой ВС РФ минной ловушки на трассе Артёмовск - Константиновка.
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