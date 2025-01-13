Сценарист Адриана Василькова: "Мои родители не подрезали мне крылья"

«Пока я не стала тем, кем являюсь, я нередко ошибалась. Есть люди, которым я многим обязана». Такое заявление сделала режиссер и сценарист Адриана Василькова в ходе онлайн-шоу Crezul Eroului с Михаем Попеску, отмечает Noi.