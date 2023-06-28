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Арман Дюплантис выиграл турнир в Чехии с лучшим результатом сезона в мире – 6,12 м

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис одержал победу на турнире Golden Spike в чешской Остраве. Спортсмену преодолел высоту 6,12 м – это лучший результат сезона в мире.

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