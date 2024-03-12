Как я понял, что Путин настоящий, без двойников

Валерий Симоненко

Спокойно, господа - товарищи. Спокойно...... Само появление ТАКОЙ статьи и на ТАКУЮ тему это УЖЕ СИМПТОМ. Сигнал, если хотите. Зря подобные вещи в медиапространстве НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ. Это аксиома. Значит, что что-то не ладно в Королевстве Датском. Журналюги и близкий к ним народ чуткий и нос по ветру держат. Тема "пересидки" обнулённого "императора" давно витает в воздухе. Гасят. Всеми силами гасят. Но от этого она, эта тема, не исчезла, а только в глубь загнана и когда то рванёт и рванёт мощно. Вот и думайте, люди. Хорошо думайте! Только, пожалуйста, пусть не будет довлеть аргумент "на переправе коней не меняют".... Или другой, такой же, совсем не приемлимый, аргумент: "Долой обнулённого"! НЕЛЬЗЯ так! Категорически нельзя! И у нас война, война не на жизнь, а на смерть. Потому думайте! А проблема назрела и давно и актуальна, весьма актуальна! "Камо грядеши", Россия?