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Как я понял, что Путин настоящий, без двойников

Как я понял, что Путин настоящий, без двойников

Размышляя о президенте Владимире Путине, я задался себе вопросом: действительно ли у власти тот самый Путин или же правят тайные личности используя его двойников? Не спорю, опытным политологам мои рассуждения могут показаться наивными, но всё же поделюсь соображениями.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Статья в духе Б.Б.Надеждина...
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3 час.
ЛГ
Людмила Галена
Интересно, а мужик, что написал сей пасквиль, не захлебнулся с последней точкой своей же блевотиной?
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2 час.
Валерий Симоненко
Спокойно, господа - товарищи. Спокойно...... Само появление ТАКОЙ статьи и на ТАКУЮ тему это УЖЕ СИМПТОМ. Сигнал, если хотите. Зря подобные вещи в медиапространстве НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ. Это аксиома. Значит, что что-то не ладно в Королевстве Датском. Журналюги и близкий к ним народ  чуткий и нос по ветру держат. Тема &quot;пересидки&quot; обнулённого &quot;императора&quot; давно витает в воздухе. Гасят. Всеми силами гасят. Но от этого она, эта тема, не исчезла, а только в глубь загнана и когда то рванёт и рванёт мощно. Вот и думайте, люди.  Хорошо думайте! Только, пожалуйста, пусть не будет довлеть аргумент &quot;на переправе коней не меняют&quot;....  Или другой, такой же, совсем не приемлимый, аргумент: &quot;Долой обнулённого&quot;! НЕЛЬЗЯ так! Категорически нельзя! И у нас война, война не на жизнь, а на смерть. Потому думайте! А проблема назрела и давно и актуальна, весьма актуальна! &quot;Камо грядеши&quot;, Россия?
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2 час.

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