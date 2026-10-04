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Царьград

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Роза Сябитова призвала девушек разрывать затяжные отношения

Роза Сябитова призвала девушек разрывать затяжные отношения

Телеведущая Роза Сябитова советует девушкам завершать отношения с мужчинами, не спешащими с предложением руки и сердца.

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