🤰🏻Почему День беременных в России отмечают дважды в год? Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма Дмитрий Беглицэ сообщил «Крым 24», что праздничные даты установлены дважды в год, потому что беременность длится девять месяцев — так удаётся уделить внимание каждой будущей маме.
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