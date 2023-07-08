В Приморье социальные меры поддержки активно работают на сохранение населения

Отток населения с Приморского края сократился почти в три раза, об этом рассказала председатель Правительства Приморского края Вера Щербина на VIII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», сообщает PRIMPRESS.
Отток населения с Приморского края сократился почти в три раза, об этом рассказала председатель Правительства Приморского края Вера Щербина на VIII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», сообщает PRIMPRESS.
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