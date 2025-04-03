Учёные NASA сделали тревожное открытие об астероиде 2024 YR4: угроза для Луны возрастает Ирина ВальковаСпециалисты NASA скорректировали прогнозы по траектории астероида 2024 YR4, что привело к удвоению вероятности его столкновения с Луной в 2032 году.