Учёные NASA сделали тревожное открытие об астероиде 2024 YR4: угроза для Луны возрастает Ирина ВальковаСпециалисты NASA скорректировали прогнозы по траектории астероида 2024 YR4, что привело к удвоению вероятности его столкновения с Луной в 2032 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии