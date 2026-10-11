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Крымская газета

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Харитонов день: почему 11 октября нельзя мести пол, давать в долг и плакать

Харитонов день: почему 11 октября нельзя мести пол, давать в долг и плакать

Сегодня православная церковь вспоминает святителя Харитона Исповедника (ум. ок. 350) — епископа Иконийского.

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