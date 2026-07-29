ЧП в небе! Самолет летевший в Краснодар вернулся в аэропорт вылета

Самолет «Сибири» в Краснодар вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности Рейс авиакомпании «Сибирь» №5115, следовавший из Новосибирска в Краснодар, развернули в воздухе и отправили обратно в аэропорт вылета.
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