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ЧП в небе! Самолет летевший в Краснодар вернулся в аэропорт вылета

ЧП в небе! Самолет летевший в Краснодар вернулся в аэропорт вылета

Самолет «Сибири» в Краснодар вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности Рейс авиакомпании «Сибирь» №5115, следовавший из Новосибирска в Краснодар, развернули в воздухе и отправили обратно в аэропорт вылета.

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