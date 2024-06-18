Отдыхающие на пляже омоновцы заодно спасли тонущих

В сообщении одновременно говорится о незамедлительности помощи и переохлаждении вызволенных. В силовой структуре рассказали, что в свободное от службы время сотрудники ОМОН «Беркут» загорали на одном из пляжей Севастополя.
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