Вулкан Карымский на Камчатке возобновил активность после двухлетнего перерыва

На Камчатке после двухлетнего периода покоя активизировался вулкан Карымский. По данным Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, последний период затишья закончился мощным выбросом пепла на высоту до шести километров над уровнем моря.