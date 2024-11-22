США мечтали об ударе "ядеркой" по Киеву. Почему? Внятно объяснила Ольга Ускова

"Ядеркой" по Украине бить не будем - нам ещё здесь жить, а вот по Вашингтону, Лондону, Парижу - всегда пожалуйста. Но это не точно, я же не Верховный...

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ударить "ядеркой" надо и срочно по перевалочным хабам с оружием в Польше, а потом и по заводу изготавливающие эти самые ракеты в Англии и всё..., США тут же заткнутся и надолго! Им просто эффективно не чем ответить! Они все уже давно у себя просчитали.