Известный IT-предприниматель Ольга Ускова внятно и доходчиво объяснила, почему США на самом деле мечтали об ударе "ядеркой" по Киеву.
США мечтали об ударе "ядеркой" по Киеву. Почему? Внятно объяснила Ольга Ускова
Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
"Ядеркой" по Украине бить не будем - нам ещё здесь жить, а вот по Вашингтону, Лондону, Парижу - всегда пожалуйста. Но это не точно, я же не Верховный...
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16 час.
Игорь Васиков
А по мне - ответ Британцам ударом по Украине это сопли...
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14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ударить "ядеркой" надо и срочно по перевалочным хабам с оружием в Польше, а потом и по заводу изготавливающие эти самые ракеты в Англии и всё..., США тут же заткнутся и надолго! Им просто эффективно не чем ответить! Они все уже давно у себя просчитали.
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13 час.
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