Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    народная кличка алкаша на престоле, как известно, "ёлкин". Так что призыв, означает наказ Жоге вырубать в либерастиче...Жога дошёл до кон...
  • Варлам Устрялов
    влип по самый окоп!Взятка не помогла...
  • Сергей Oблезов
    Было бы полезным для достижения мира во всем мире-это пульнуть Сарматом во внутренний дворик Пентагона!!!!Срочное совещание...

США мечтали об ударе "ядеркой" по Киеву. Почему? Внятно объяснила Ольга Ускова

США мечтали об ударе "ядеркой" по Киеву. Почему? Внятно объяснила Ольга Ускова

Известный IT-предприниматель Ольга Ускова внятно и доходчиво объяснила, почему США на самом деле мечтали об ударе "ядеркой" по Киеву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Сергеев
&quot;Ядеркой&quot; по Украине бить не будем - нам ещё здесь жить, а вот по Вашингтону, Лондону, Парижу - всегда пожалуйста. Но это не точно, я же не Верховный...
Ответить
16 час.
Игорь Васиков
А по мне - ответ Британцам ударом по Украине это сопли...
Ответить
14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ударить &quot;ядеркой&quot; надо и срочно по перевалочным хабам с оружием в Польше, а потом и по заводу изготавливающие эти самые ракеты в Англии и всё..., США тут же заткнутся и надолго! Им просто эффективно не чем ответить! Они все уже давно у себя просчитали.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх