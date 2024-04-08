Туристические маршруты в Красноярском крае сделают безопасными

Природный парк «Ергаки» на юге региона ежегодно посещают более 120 тысяч человек. В рабочем совещании по безопасности, кроме депутатов, приняли участие представители прокуратуры и полиции, профильных краевых агентств и других структур.
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