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Парламентская газета

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Туристические маршруты в Красноярском крае сделают безопасными

Туристические маршруты в Красноярском крае сделают безопасными

Природный парк «Ергаки» на юге региона ежегодно посещают более 120 тысяч человек. В рабочем совещании по безопасности, кроме депутатов, приняли участие представители прокуратуры и полиции, профильных краевых агентств и других структур.

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