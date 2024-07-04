Путин заявил о приверженности ШОС формированию справедливого миропорядка

РИА Новости/Сергей Савостьянов Все участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) привержены формированию справедливого многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Астане 4 июля.
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