Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лавров на заседании СБ ООН назвал спонсоров Киева торговцами смертью

Лавров на заседании СБ ООН назвал спонсоров Киева торговцами смертью

Напряженную обстановку в акватории Красного моря и ситуацию в секторе Газа обсуждали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и на двусторонних встречах, которые глава российского МИД Сергей Лавров провел с коллегами из пяти государств .

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