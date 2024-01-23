Лавров на заседании СБ ООН назвал спонсоров Киева торговцами смертью

Напряженную обстановку в акватории Красного моря и ситуацию в секторе Газа обсуждали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и на двусторонних встречах, которые глава российского МИД Сергей Лавров провел с коллегами из пяти государств .
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