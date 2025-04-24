Motorola представила мощные смартфоны Edge 60 и Edge 60 Pro с ёмкими батареями и Pantone-дис...

Motorola представила мощные смартфоны Edge 60 и Edge 60 Pro с ёмкими батареями и Pantone-дисплеямиMotorola представила Edge 60 и Edge 60 Pro — смартфоны с изогнутыми 6,7-дюймовыми экранами яркостью до 4500 кд/м², мощными батареями ёмкостью до 6000 мА·ч и продвинутыми камерами на базе сенсора Sony LYT-700C.