В сентябре Театр детского балета открывает 35-й театральный сезон

Новый сезон объединит классическую хореографию, современные сценические решения и многолетние традиции коллектива, который помогает детям и подросткам раскрывать творческие способности через искусство балета и знакомит со всемирно известными балетными постановками.
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