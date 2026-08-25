Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 978 подписчиков

В сентябре Театр детского балета открывает 35-й театральный сезон

В сентябре Театр детского балета открывает 35-й театральный сезон

Новый сезон объединит классическую хореографию, современные сценические решения и многолетние традиции коллектива, который помогает детям и подросткам раскрывать творческие способности через искусство балета и знакомит со всемирно известными балетными постановками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии