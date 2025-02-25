«Кого-то смущает, что я купил собаку за 150 тысяч? А почему нет, если могу позволить?» Дерзкое интервью Глушенкова

О сборной, «Спартаке», мечте и пиве.Максим Глушенков — одна из главных звезд РПЛ прямо сейчас. Помимо яркой игры на поле, Максим не менее ярко выступает в СМИ: его провокационные слова про сборную и пиво неделями обсуждали разного рода эксперты и даже депутаты.