Орловская область ответила на агрессию против России борьбой с пьянством и арестом главы района

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Губит людей – вода Закон о продаже алкоголя в магазинах и кафешках расколол Орловский облсовет аккурат на следующий день после отмечания 154-летия Ленина.
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