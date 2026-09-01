Воевать начали по-настоящему, но почему ждали четыре года? Версия ТК «Два майора»

Почему массированные удары по украинской инфраструктуре и коммуникациям начали наносить только сейчас, спустя четыре года СВО? Чего ждали в Кремле? На этот вопрос пытается найти ответ ТК «Два майора».
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