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Воевать начали по-настоящему, но почему ждали четыре года? Версия ТК «Два майора»

Почему массированные удары по украинской инфраструктуре и коммуникациям начали наносить только сейчас, спустя четыре года СВО? Чего ждали в Кремле? На этот вопрос пытается найти ответ ТК «Два майора».

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