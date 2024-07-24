11-летних девочек начнут вакцинировать от вируса папилломы человека в Мангистау

Для вакцинации девочек, которая начнётся в сентябре, будут использовать препарат "Гардасил-4". Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Бердибек Саралтаев.
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