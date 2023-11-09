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Израиль предоставил доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи

Израиль предоставил доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи

По данным информационного портала Yedioth Ahronoth, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предоставила свидетельства применения членами движения ХАМАС машин скорой помощи для перемещения по территории сектора Газа.

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