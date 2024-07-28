Как на нас влияет нарушение работы щитовидной железы

Если мы вдруг, без особых причин, поправляемся или теряем вес, появляются мышечные боли, становится труднее сконцентрировать внимание, если мы постоянно испытываем чувство тревоги или печали, возможно, это сигнализирует о проблемах с щитовидной железой.