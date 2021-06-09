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В Вяртсиля развивают промышленность, но не ставят инвалидные пандусы

В Вяртсиля развивают промышленность, но не ставят инвалидные пандусы

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский привез инвалидную коляску пожилой жительнице поселка В п. Вяртсиля Сортавальского района действуют масштабные производства, идет активное сотрудничество с приграничной территорией, открываются новые предприятия.

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