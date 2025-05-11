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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс: «Уверенности в себе мне всегда хватает»

За первые две четверти 3-го матча против «Голден Стэйт» Эдвардс набрал 8 очков, а «Вулвс» уступали «-2» перед перерывом (40:42).

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