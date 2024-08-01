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Мадуро заявил о готовности обнародовать все протоколы выборов

Мадуро заявил о готовности обнародовать все протоколы выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности проправительственной коалиции «Великий патриотический полюс» обнародовать все имеющиеся протоколы по итогам состоявшихся в республике выборов главы государства.

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