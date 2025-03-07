💡Четыре села в Ленинском районе остались без света Без света временно остались: Новониколаевка, Золотое, Новоотрадное, Белинское.
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💡Четыре села в Ленинском районе остались без света Без света временно остались: Новониколаевка, Золотое, Новоотрадное, Белинское.