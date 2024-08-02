В Финляндии АГЗС переводят на биогаз Продажа природного газа на автозаправочных станциях (АЗС) Финляндии будет прекращена 30 августа, в дальнейшем будет продаваться только биогаз.
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В Финляндии АГЗС переводят на биогаз Продажа природного газа на автозаправочных станциях (АЗС) Финляндии будет прекращена 30 августа, в дальнейшем будет продаваться только биогаз.
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