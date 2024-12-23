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Культуромания

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Искусствовед Валерий Силаев: «Глядя на цветы Владимира Яковлева понимаешь — это и есть настоящее искусство»

Искусствовед Валерий Силаев: «Глядя на цветы Владимира Яковлева понимаешь — это и есть настоящее искусство»

В Центре современного искусства AZ/ART до 2 февраля проходит выставка «А в степи: бушует ветер…», приуроченная к 90-летию со дня рождения Владимира Яковлева — тонкого, лиричного, ни на кого не похожего художника с трагической судьбой.

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