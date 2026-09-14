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Түбән Камада БПЛА һөҗүме вакытында һәлак булган кызлар балалар бакчасында тәрбияче булган

Түбән Камада БПЛА һөҗүме вакытында һәлак булган кызлар балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән. Бүген аларны соңгы юлга озаттылар, дип хәбәр итә «НТР 24».

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