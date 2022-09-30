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Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем Сухопутных войск

Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем Сухопутных войск

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что в настоящее время в ходе специальной военной операции военнослужащие Сухопутных войск эффективно выполняют поставленные перед ними задачи, действуют слаженно и решительно в самых непростых условиях обстановки.

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