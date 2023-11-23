МИД заявил об ограниченных вариантах вывоза обманутых россиян из Мьянмы

Военно-политическая ситуация в Мьянме создает сложности для вывоза россиян Сергея Кузьмина и Екатерины Неясовой, которых обманом продали в рабство, однако российские дипломаты находятся в контакте с ними.
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