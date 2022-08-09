Джейсон Тейтум: «В 24 года являюсь одним из лучших игроков в мире»

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум заявил, что считает себя одним из лучших игроков НБА. «Я пришел к выводу, что в 24 года являюсь одним из лучших игроков в мире и готов соперничать с любым, готов к любому вызову.
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