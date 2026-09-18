Мнение: «Достаточно много шансов, что Мерц может уйти в отставку», – Иван Аркатов

Политолог Иван Аркатов в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что канцлер Германии Мерц может вскоре подать в отставку.
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