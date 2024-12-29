Русские войска взяли штурмом ТЭС в Курахово, вызывая панику у ВСУ

Русские военные успешно штурмом захватили административные здания ТЭС в Курахово (ДНР). Владимир Рогов сообщил, что продвижение русских войск вызывает панику у ВСУ, но бои за освобождение города продолжаются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии