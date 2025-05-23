На Ангарской ТЭЦ-9 работница получила тяжелые ожоги при взрыве

В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту получения тяжких травм работницей на ТЭЦ-9. 35-летняя женщина получила ожоги в результате разрыва резервуара с угольной пылью на территории предприятия и была госпитализирована.
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