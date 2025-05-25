Гигантская загадочная «птица» взметнулась над Солнцем

Загадочный снимок вспышки на Солнце зафиксировал телескоп. Гигантская фигура, похожая на «птицу» или «летательный аппарат» с тянущимся за ним «пламенным следом», была зафиксирована на высоте 2 млн километров над поверхностью звёзды.